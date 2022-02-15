Михаэль Реш выложил мем о Латыпове и Лессере: «Эрик – молодец of the Year»

Олимпийский чемпион по биатлону Михаэль Реш опубликовал мем о россиянине Эдуарде Латыпове и немце Эрике Лессере.
В январе Латыпов провел две недели на карантине из положительного теста на коронавирус. Лессер предоставил россиянину тренажеры.
На Олимпиаде в Пекине Латыпов завоевал три бронзовые медали.
«Спасибо, мой друг», – говорит россиянин на картинке.
«Могу я забрать свой велосипед обратно?» – отвечает немец.
«Эрик Лессер – молодец of the Year», – написал Реш.
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