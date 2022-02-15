Латыпов о промахах в эстафете: «Я бы не назвал это трагедией. Сделаю выводы, не думаю, что у меня возникнет комплекс последнего этапа»

Российский биатлонист считает, что у него не разовьется комплекс последних этапов после неудач в эстафетах на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я бы не назвал это трагедией. Понятно, что это очень неприятно, когда ребята справляются на 100%, это обидно. Надо просто пережить это, у нас есть медаль, это многого стоит. Конечно, было приятно, что команда меня поддержала. В эту минуту это самое дорогое, помогает убрать негативные мысли.

Шока не было от того преимущества, которое мне привезли. После лежки самочувствие становилось не очень, не смог собраться на стойке. На таком уровне это тяжелый момент в моей карьере. У меня были слезы после финиша, не знаю, как в себе это все держать.



Не думаю, что у меня возникнет комплекс последнего этапа. Сделаю выводы. Сегодня одно самочувствие, завтра другое. Этот опыт поможет стать сильнее. Без ошибок ты не станешь чемпионом. В масс-старте попробую реабилитироваться, но пока у меня полное опустошение.

Надеюсь, что за два дня восстановлюсь. В социальные сети не буду заходить, на это нет времени. Люди могут писать и так, и так. Спасибо большое нашим болельщикам, что переживают за нас, несмотря ни на что», – рассказал Латыпов.

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