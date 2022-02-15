Олимпиада-2022. Биатлон. Норвегия была быстрейшей на лыжне в мужской эстафете, Россия – 2-я

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Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине, Россия – 2-я.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Биатлон

Мужчины

Эстафета

Лыжный ход

1-й этап

1. Никита Лобастов (Беларусь) – 17.29,2

2. Фабьен Клод (Франция) – 2,0

3. Карим Халили (Россия) – 4,7

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 6,9

5. Эрик Лессер (Германия) – 12,6

6. Томас Бормолини (Италия) – 26,4

7. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 27,1

2-й этап

1. Александр Логинов (Россия) – 17.16,6

2. Микулаш Карлик (Чехия) – 16,1

3. Томмазо Джакомель (Италия) – 27,1

4. Беньямин Вегер (Швейцария) – 33,2

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 34,8

6. Йеспер Нелин (Швеция) – 35,1

7. Роман Реес (Германия) – 36,2...

11. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 43,3

3-й этап

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 16.45,6

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 35,6

3. Бенедикт Долль (Германия) – 41,3

4. Симон Дестье (Франция) – 52,5

5. Лукас Хофер (Италия) – 56,6

6. Максим Воробей (Беларусь) – 1.03,1...

8. Максим Цветков (Россия) – 1.13,1

4-й этап

1. Эдуард Латыпов (Россия) – 17.30,4

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 0,9

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 7,6

4. Антон Смольский (Беларусь) – 9,6

5. Филипп Наврат (Германия) – 14,1

6. Доминик Виндиш (Италия) – 24,0...

10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 43,9

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 1:09.55,8

2. Россия – 23,8

3. Франция – 36,2

4. Германия – 50,2

5. Беларусь – 1.02,0

6. Италия – 1.20,1

7. Швеция – 1.27,7

Общее время стрельбы

1. Канада – 4.26,9 (2+9)

2. Украина – 5.34,4 (4+12)

3. Австрия – 5.39,2 (2+8)

4. Норвегия – 5.41,4 (1+7)

5. Россия – 5.47,1 (2+6)

6. Швеция – 5.50,0 (1+13)...

8. Германия – 5.52,4 (1+9)

9. Франция – 5.57,1 (0+9)...

11. Италия – 6.02,5 (2+13)

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