Олимпиада-2022. Биатлон. Норвегия была быстрейшей на лыжне в мужской эстафете, Россия – 2-я

Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине, Россия – 2-я.
Пекин, Китай
Биатлон
Мужчины
Эстафета
Лыжный ход
1-й этап
1. Никита Лобастов (Беларусь) – 17.29,2
2. Фабьен Клод (Франция) – 2,0
3. Карим Халили (Россия) – 4,7
4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 6,9
5. Эрик Лессер (Германия) – 12,6
6. Томас Бормолини (Италия) – 26,4
7. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 27,1
2-й этап
1. Александр Логинов (Россия) – 17.16,6
2. Микулаш Карлик (Чехия) – 16,1
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 27,1
4. Беньямин Вегер (Швейцария) – 33,2
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 34,8
6. Йеспер Нелин (Швеция) – 35,1
7. Роман Реес (Германия) – 36,2...
11. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 43,3
3-й этап
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 16.45,6
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 35,6
3. Бенедикт Долль (Германия) – 41,3
4. Симон Дестье (Франция) – 52,5
5. Лукас Хофер (Италия) – 56,6
6. Максим Воробей (Беларусь) – 1.03,1...
8. Максим Цветков (Россия) – 1.13,1
4-й этап
1. Эдуард Латыпов (Россия) – 17.30,4
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 0,9
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 7,6
4. Антон Смольский (Беларусь) – 9,6
5. Филипп Наврат (Германия) – 14,1
6. Доминик Виндиш (Италия) – 24,0...
10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 43,9
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 1:09.55,8
2. Россия – 23,8
3. Франция – 36,2
4. Германия – 50,2
5. Беларусь – 1.02,0
6. Италия – 1.20,1
7. Швеция – 1.27,7
Общее время стрельбы
1. Канада – 4.26,9 (2+9)
2. Украина – 5.34,4 (4+12)
3. Австрия – 5.39,2 (2+8)
4. Норвегия – 5.41,4 (1+7)
5. Россия – 5.47,1 (2+6)
6. Швеция – 5.50,0 (1+13)...
8. Германия – 5.52,4 (1+9)
9. Франция – 5.57,1 (0+9)...
11. Италия – 6.02,5 (2+13)