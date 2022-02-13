Леонид Гурьев: «Тандревольд стоит пройти обследование. В свое время такие проблемы были у Димы Малышко, это связано с сердцем»

Бывший тренер женской сборной России Леонид Гурьев поделился мнением о выступлении спортсменок в гонке преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине.

заняла 11-е место, – 23-е, Кристина Резцова – 26-е, – 41-е.

«В такой ситуации бы спрятал винтовки от наших биатлонисток до начала эстафеты, чтобы они их не трогали. Похоже, они уже там настрелялись. Надо теперь соскучиться по оружию за пару дней.

Если совсем ничего не получается, то лучше несколько дней не подходить к винтовке. Та же делает ошибки из-за психологии. Ей просто надо отдохнуть от стрельбы.

Она концентрируется одновременно на многих вещах: надо следить за спуском, за пристреливанием, за дыханием. В конечном итоге все разваливается. А когда сформирован правильный навык, ты ложишься, нажимаешь на курок и все получается на автомате.

Сегодня ветра сильного не было, снег особо не мешал и все были в равных условиях, но соперницы попадали, а мы нет», – сказал Гурьев.

Также Гурьев прокомментировал ситуацию с норвежкой , которой стало плохо на заключительном круге гонки. После финиша биатлонистка не смогла идти самостоятельно.

«Ситуация с Тандревольд на финише была неприятная, но в горах такое случается. В свое время на моих глазах в Поклюке дважды вырубало немца Марко Моргенштерна, который после этого был вынужден не просто закончить карьеру.

У норвежки это тоже не в первый раз, а потому ей стоит пройти обследование. В свое время такие проблемы были и у Димы Малышко. Это связано с сердцем. Там такая патология, что сердце бьется, как два сердца.

Ему сделали операцию, все скорректировали, и он вернулся и стал олимпийским чемпионом. А в горах при сильных нагрузках не хватает все время кислорода. Те, кто переболел коронавирусной пневмонией, могут понять, что это значит», – цитирует Гурьева Metaratings.ru.

Норвежке Тандревольд стало плохо во время гонки преследования на Олимпиаде-2022. Она не смогла самостоятельно идти после финиша