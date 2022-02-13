Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал результаты российских биатлонисток в гонке преследования на Олимпиаде-2022.

заняла 11-е место, – 23-е, – 26-е, – 41-е.

«Какие могут быть комментарии. Все печально. Со стрельбой не справились. Резцова взяла скорость с первого круга, могла отстрелять и быть на подиуме.

Даже с двумя промахами ей хватило бы для пьедестала. Нигматуллина сразу два, Резцова тоже, это как удар молотом по наковальне. А дальше уже все поехало.

Миронова пять на последнем — это что? Погодные условия были не такими сложными. Временами был ветер, но не такой сногсшибательный, чтобы допускать столько промахов. Мы же тренируемся в любых условиях, и попадают ведь спортсменки.

Резцова хочет выиграть. Да не надо выигрывать, пройди просто. Очень хочет выиграть, настраивает себя на победу. И в итоге семь промахов.

Семь на двадцать пять грубо. Вот и отставание почти четыре минуты. Остается надежда на эстафету, но с такой стрельбой надо собраться на эту гонку. Масс-старт – последний шанс для индивидуальных наград. Хочется пожелать нормальных кондиций», – сказал Хованцев.