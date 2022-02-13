Тихонов о гонке преследования: «Есть вина и спортсменов в результатах, но главная вина – в организации и руководстве. Нет коллектива»

Четырехкратный олимпийский чемпион высказался о результатах российских биатлонисток в гонке преследования на Олимпиаде-2022.

заняла 11-е место, Ирина Казакевич – 23-е, – 26-е, – 41-е.

«Почему у девушек такие результаты? Мне было легко отвечать на вопросы, когда я был президентом. Я постоянно находился рядом с командой, как сейчас Вяльбе.

Учитывая мой опыт выступления, я знал, что надо спортсменам. У нас была единая, дружная команда. Мы всегда все обсуждали, работали над ошибками. Кто сейчас там работает.

Уже даже Губерниев орет, что надо было тренера менять перед . Не делаются эти заключения сейчас. Надо было раньше.

Даже эта команда, которая есть сейчас, может выступать. Мы всегда все склоки старались заканчивать задолго до главного старта. Если мы провалились сегодня, то завтра должны выиграть.

Мы не возвращались без золотых медалей. Сейчас нет коллектива. Есть вина и спортсменов в результатах, но главная вина в организации и руководстве», – сказал Тихонов.