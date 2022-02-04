«Не рискуйте навлечь на себя гнев китайского правительства, потому что они беспощадны». В парламенте США призвали спортсменов не критиковать Китай во время Олимпиады

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала американских спортсменов не критиковать Китай во время зимней Олимпиады в Пекине.

«На данный момент МОК при поддержке спонсоров закрывает глаза на ситуацию с проведением зимней Олимпиады-2022 – ради увеличения прибыли.

Если мы из-за коммерческих интересов не выскажемся против нарушений прав человека в Китае, мы потеряем моральное право выступать против каких-либо нарушений прав человека где бы то ни было», – сказала Пелоси, отметив, что спортсмены в свою очередь должны готовиться к соревнованиям.

«Не рискуйте навлечь на себя гнев китайского правительства, потому что они беспощадны», – добавила Пелоси, обращаясь к олимпийцам США.

Ранее страна объявила дипломатический бойкот Пекину-2022. Это означает, что официальные представители властей США не приедут на Олимпиаду.



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