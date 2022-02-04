Томас Бах о Пекине-2022: «МОК должен придерживаться политического нейтралитета. В ином случае мы подвергаем риску Олимпийские игры»

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о политической ситуации вокруг зимних Игр-2022 в Пекине.

Ранее власти США и ряда других стран объявили дипломатический бойкот Олимпиады, обвинив Китай в нарушениях прав человека, в том числе по уйгурской проблеме.

«Позиция МОК должна придерживаться политического нейтралитета – чтобы мы не комментировали политическую ситуацию.

Потому что в ином случае, если мы занимаем политическую позицию и оказываемся в эпицентре противоречий, споров и конфронтации политических сил, то мы подвергаем риску Олимпийские игры.

Игры утратили бы свою универсальность и миссию, а это привело бы к концу Олимпиад», – заявил Бах.

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