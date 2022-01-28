Чемпионат Европы. Спринт. Куклина уйдет в гонку первой, Шевченко – 11-й, Буртасова – 28-й, Сливко – 34-й, Гореева – 71-й, Гербулова – 73-й

28 января на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере пройдет женский спринт.
Чемпионат Европы по биатлону
Арбер, Германия
Женщины
Спринт
Начало – 16:00 по московскому времени.
Старт-лист
1. Лариса Куклина (Россия)
8. Алина Стремоус (Молдова)
11. Анастасия Шевченко (Россия)
21. Анастасия Меркушина (Украина)
28. Евгения Буртасова (Россия)
31. Вита Семеренко (Украина)
32. Йенни Энодд (Норвегия)
34. Виктория Сливко (Россия)
39. Франциска Хильдебранд (Германия)
46. Элизабет Хогберг (Швеция)
51. Янина Хеттих (Германия)
53. Каролин Коломбо (Франция)
54. Йоханна Скоттхайм (Швеция)
63. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)
65. Камиль Бенед (Франция)
69. Лу Жанмонно Лоран (Франция)
71. Анастасия Гореева (Россия)
73. Наталья Гербулова (Россия)
76. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)
86. Каролине Эрдал (Норвегия)