Чемпионат Европы. Спринт. Куклина уйдет в гонку первой, Шевченко – 11-й, Буртасова – 28-й, Сливко – 34-й, Гореева – 71-й, Гербулова – 73-й

28 января на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере пройдет женский спринт.

Чемпионат Европы по биатлону

Арбер, Германия

Женщины

Спринт

Начало – 16:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. (Россия)

8. Алина Стремоус (Молдова)

11. Анастасия Шевченко (Россия)

21. Анастасия Меркушина (Украина)

28. (Россия)

31. (Украина)

32. Йенни Энодд (Норвегия)

34. (Россия)

39. (Германия)

46. Элизабет Хогберг (Швеция)

51. Янина Хеттих (Германия)

53. Каролин Коломбо (Франция)

54. Йоханна Скоттхайм (Швеция)

63. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)

65. Камиль Бенед (Франция)

69. Лу Жанмонно Лоран (Франция)

71. Анастасия Гореева (Россия)

73. Наталья Гербулова (Россия)

76. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)

86. Каролине Эрдал (Норвегия)