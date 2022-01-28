Чемпионат Европы. Спринт. Куклина уйдет в гонку первой, Шевченко – 11-й, Буртасова – 28-й, Сливко – 34-й, Гореева – 71-й, Гербулова – 73-й

Теги Вита Семеренко сборная России жен сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Франции жен результаты сборная Швеции жен чемпионат Европы сборная Украины жен Лариса Куклина сборная Молдовы жен Элизабет Хогберг Франциска Хильдебранд спринт (жен) Анастасия Меркушина Наталья Гербулова Евгения Буртасова (Павлова) Виктория Сливко Янина Хеттих Йоханна Скоттхайм Каролин Коломбо Каролине Эрдал Марте Крoкстад Юхансен Лу Жанмонно Лоран Рагнхильд Фемстейневик Камиль Бенед Анастасия Шевченко Алина Стремоус Анастасия Гореева Йенни Энодд Биатлон

28 января на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере пройдет женский спринт.

Чемпионат Европы по биатлону

Арбер, Германия

Женщины

Спринт

Начало – 16:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Лариса Куклина (Россия)

8. Алина Стремоус (Молдова)

11. Анастасия Шевченко (Россия)

21. Анастасия Меркушина (Украина)

28. Евгения Буртасова (Россия)

31. Вита Семеренко (Украина)

32. Йенни Энодд (Норвегия)

34. Виктория Сливко (Россия)

39. Франциска Хильдебранд (Германия)

46. Элизабет Хогберг (Швеция)

51. Янина Хеттих (Германия)

53. Каролин Коломбо (Франция)

54. Йоханна Скоттхайм (Швеция)

63. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)

65. Камиль Бенед (Франция)

69. Лу Жанмонно Лоран (Франция)

71. Анастасия Гореева (Россия)

73. Наталья Гербулова (Россия)

76. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)

86. Каролине Эрдал (Норвегия)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные