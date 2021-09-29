Дмитрий Губерниев: «Мои конфликты с ветеранами спорта проистекали из того, что я просто начинал называть вещи своими именами»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о своей манере эмоционально вести прямые эфиры.

— Мне кажется, благодаря своей эмоциональной манере вы во многом способствовали росту популярности этих видов спорта. Ваша индивидуальность, она врожденная или вы над ней работали?

— Я эмоциональный человек. У меня спрашивают часто: «А вы правда так Родину любите?» Это для меня странный вопрос. То есть я болею за наших точно так же, как норвежцы болеют за норвежцев, немцы за немцев и так далее.

И мне всегда казалось, что людей интересуют люди, а не особенности лыжной смазки или устройство винтовки. Я рассказываю о спортсменах, об их жизни, судьбе, семье. Мы плохо знаем своих спортсменов.

— Но бывает, что на вас и обижаются. Есть ведь границы, которые лучше не переходить.

— Границы, конечно, есть. Но послушайте, на обиженных воду возят, это первое. Во-вторых, я, как комментатор, имею право на собственное мнение. Так или иначе, найдутся люди, которые будут со мной не согласны.

Другой вопрос, что мои конфликты с ветеранами спорта проистекали из того, что я просто начинал называть вещи своими именами. Это, конечно, многим не нравится в нашей стране.

Ну послушайте, я точно так же в эфире распекаю местные власти или нерадивых чиновников самых разных уровней, – сказал Губерниев.

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