Александр Тихонов о словах Губерниева про Павлюченко: «Законченный идиот и болван. Это же лицо телеканала! Полы за нас вымоют, а язык надо прикусить»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону отреагировал на слова комментатора о бывшем нападающем сборной России по футболу Романе Павлюченко.

«Никогда не подам ему руку. Правильно Бузова сказала, что этот человек – дно», – сказал Павлюченко о Губерниеве.

Комментатор ответил экс-форварду: «Какой нормальный человек позовет его в студию, если там будем мы с Аршавиным? Разве что полы помыть».

«Он идиот законченный. Вы можете себе представить слова в прямом эфире о том, что все прошлые чемпионы мира, Олимпийских игр и Европы – это фуфло? Веденин ушел из жизни – герой Саппоро! Человечище! Пример для подрастающего поколения. И такое сказать?

Губерниев уже и тренеров учит... А сам говорит, что не пошел на тренировку, потому что дождь и холодно. Мы же с Ведениным пахали под дождем! Пахали на обыкновенной дороге!

И сколько в его адрес еще было мата за все его высказывания? Миллионы. Поэтому Павлюченко прав абсолютно.

Ответ Губерниева, что он позовет его в студию только мыть полы? Ну, болван! Я не знаю ни одного человека, который бы сказал в его адрес хорошее слово. В футболе разбирается, в биатлоне лучше Тихонова... Он дождется, и лоб кто-нибудь ему, дураку, прихватит.

Это же лицо телеканала! Все комментаторы прошлого просто перевернулись: Озеров, Сурков и все подряд. Полы за нас вымоют, а язык надо прикусить», – отметил Тихонов.