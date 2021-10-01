Губерниев о негативе в адрес Логинова в книге братьев Бо: «Не думал, что они настолько гнилые. Это делается для того, чтобы устроить хайп»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на негативные слова в адрес российского биатлониста в автобиографической книге норвежцев Тарьея и «Братская сила».

«Сейчас Логинов читает истории в книжке, там его путают с Устюговым. Мне кажется, это отличный раздражитель для него.

С огромным уважением отношусь к братьям Бо как к спортсменам и как к личностям. Не думал, что они настолько гнилые, ведь сложно позволить себе писать про спортсмена такие вещи.

Причем их достижениями можно сколько угодно восхищаться, но так высказываться просто возмутительно. Это делается для того, чтобы устроить хайп. Никому не интересно это читать кроме историй о российском допинге. Мы станем от этого только сильнее», – сказал Губерниев.

«Зрители освистали Логинова – они ликовали, когда он промахнулся». Скандальная глава из книги братьев Бо – о допинге и России