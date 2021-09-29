Йоханнес Бо о словах брата про допинг: «Получается своего рода битва против Логинова. Но, как говорит Тарьей, мы же просто боремся за чистый спорт»

Теги сборная России сборная Норвегии допинг Тарьей Бо Александр Логинов Йоханнес Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал слова брата Тарьея, который назвал Александра Логинова мошенником из-за истории с допингом.

«Получается своего рода битва против Логинова. Но, как говорит Тарьей, мы же просто боремся за чистый спорт. 

Говорили ли мы с Логиновым? Нет, он нам не предлагал. Мы призывали его к общению и надеялись, что он выступит перед СМИ, чтобы каждый услышал, что он думает по этому поводу. Возможно, мы хотели бы услышать больше.

Он хранит молчание, и у нас появляются разные домыслы. И как-то смущает, что он в итоге ничего не сказал», – заявил Йоханнес Бо.

Тарьей Бо о спринте на ЧМ-2020: «Золото выиграл мошенник Логинов, а я остался четвертым. Когда он финишировал победителем, у меня в глазах потемнело»

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