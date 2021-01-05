Антон Шипулин: «Друзья, прививаться нужно. Заставить вас никто не может, но риски отказа от прививки уж очень высоки»

Теги сборная России Антон Шипулин Политика коронавирус Биатлон

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин призвал вакцинироваться от COVID-19.

«На прошлой неделе выступил с докладом о своей работе в Госдуме на совещании глав городских округов Северного управленческого округа Свердловской области. Я рассказал коллегам, какие законопроекты и поправки внес на рассмотрение Думы, какой общественной и благотворительной деятельностью занимался, какие проблемы уральцев удалось решить.

Еще одна важная тема, которую мы обсудили на совещании, – вакцинация против коронавируса. В Северном управленческом округе открыты 32 пункта вакцинации. Этого, конечно, недостаточно. Сам видел, как люди сидят в очередях за прививкой.

Уже обсуждал с министром здравоохранения этот вопрос. Будем увеличивать количество пунктов. По данным на 24 июня, в Северном управленческом округе привились свыше 65 тысяч человек. Это чуть больше 20% от всего взрослого населения округа.

Друзья, прививаться, конечно, нужно. Заставить вас никто не может – процесс добровольный. Но эпидситуация складывается таким образом, что риски отказа от прививки уж очень высоки. Берегите себя и близких!» – написал Шипулин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья