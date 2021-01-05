Антон Шипулин планирует повторно избраться в Госдуму России

Чемпион мира по биатлону планирует вновь участвовать в выборах в Государственную думу России.

В сентябре 2019 года бывший спортсмен одержал победу на довыборах и попал в Думу седьмого созыва. Очередные выборы в Госдуму России пройдут 19 сентября 2021 года.

Сообщается, что Шипулин планирует выдвинуться по одномандатному Серовскому округу в Свердловской области. Он уже сдал необходимые для участия в праймериз документы в оргкомитет «Единой России».

«Мне перед избирателями не стыдно, мы только избрались, с первой недели начали работать», – сказал Шипулин.

«Могу встать на колени и поклясться – иду в Думу не зарабатывать и пилить». Шипулин и политика

Спортсмены-депутаты раскрыли доходы: самый богатый – Третьяк, у Валуева и Газзаева – дома в Испании, у Шипулина – 11 земельных участков