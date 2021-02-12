Расходы СБР на восстановление в правах превысили миллион евро

Союз биатлонистов России (СБР) потратил за 2,5 года больше миллиона евро на процесс восстановления полноправного членства в Международном союзе биатлонистов ( ).

«В Антхольце нам предоставили обновленную информацию по цифрам. Я не хочу их называть, но больше миллиона мы уже заплатили», – сообщил президент СБР Виктор Майгуров.

Глава СБР отметил, что эта сумма не будет окончательной.

СБР ограничен в правах с декабря 2017 года из-за многочисленных допинговых нарушений.

Интервью с Майгуровым – боссом биатлона: про миллионные долги (даже перед отелями), уход «Газпрома» и саботаж Драчева