Расходы СБР на восстановление в правах превысили миллион евро

Теги СБР IBU Виктор Майгуров ТАСС Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР) потратил за 2,5 года больше миллиона евро на процесс восстановления полноправного членства в Международном союзе биатлонистов (IBU). 

«В Антхольце нам предоставили обновленную информацию по цифрам. Я не хочу их называть, но больше миллиона мы уже заплатили», – сообщил президент СБР Виктор Майгуров. 

Глава СБР отметил, что эта сумма не будет окончательной. 

СБР ограничен в правах с декабря 2017 года из-за многочисленных допинговых нарушений.

Интервью с Майгуровым – боссом биатлона: про миллионные долги (даже перед отелями), уход «Газпрома» и саботаж Драчева

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