Михаил Шашилов: «Меня не напрягали результаты сборной России в декабре»

Старший тренер женской сборной России по биатлону рассказал о работе в команде и выступлении подопечных на Кубке мира.

– Меня не напрягали результаты в декабре. Болельщиков, журналистов – да. Но кто изучал аналитику, тот знает: люди добавили в среднем по 20 секунд, кто-то 30. Поэтому меня ничего не напрягало.

– Но в одном эфирном интервью вы сказали: наверное, мы плохо работаем. Это эмоции?

– Нет, не отказываюсь от этих слов – нам надо работать лучше. Иностранцы так несутся, что нам надо быть еще быстрее, забираться еще выше и дальше. Нужно больше работать, своевременно восстанавливаться и контролировать все это.

– Вы впервые на ведущей роли на Кубке мира – уже полностью адаптировались?

– Сейчас мне не проще, чем в начале сезона. Для меня главная цель и сложность – создать команду: по атмосфере, общему уровню, единому мнению, созиданию, творчеству. Это непросто.

Мне очень не хватает Васнецовой, Шевченко, Сливко, которые сложно перенесли коронавирус осенью. Эти люди уже понимают, что и сколько нужно сделать, чтобы стартовать на Кубке мира. Когда бьешься за каждое очко и место, это совсем другой уровень по сравнению с любыми соревнованиями. В биатлоне стартует 120 человек, медали могут взять 40. Но 120 же стартует, они бьются за другие места!

– Цель – создать команду. Насколько продвинулись в этом?

– На троечку. Как есть… – сказал Шашилов.

«На Кубке мира некогда вытирать сопли. Когда это все поймут, тогда и будут результаты». У биатлонисток – суровый, но обаятельный шеф