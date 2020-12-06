Дмитрий Губерниев: «Грушин удивляется, как Резцова может говорить про допинг. Хочу ему напомнить про лютый позор с Даниловой и Лазутиной»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о словах трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о допинге в советских лыжах и биатлоне.

«Мы знаем, что в сборной Советского Союза по биатлону и лыжным гонкам были проблемы допингом. И мы знаем это именно по тем спортсменам, которых потом поймали. Я не подвергаю сомнениям наши успехи, но нетрудно предположить — если у нас целая плеяда лыжниц была поймана на допинге, вряд ли они этим стали заниматься под занавес карьеры.

Когда уважаемый мной Александр Грушин говорит о том, как Анфиса может говорить такие вещи, я хочу напомнить — Ольгу Данилову на допинге поймали в Солт-Лейк-Сити. Я комментировал ту эстафету, где наши спортсменки должны были стартовать, а мы не стартовали совсем. Это был лютый позор с дисквалификацией Лазутиной и Даниловой. Лютый позор.

Проблема даже не в этом. Важно, что происходит сейчас. Тому, что было, мы дали оценку. И мне нравится, что сейчас происходит в нашем спорте. У нас нет никаких с этим проблем ни в лыжах, ни в биатлоне. Вообще никаких.

И говорить, что всех очернила, я бы не стал. Она говорит за себя, но спортсмены часто сначала говорят, а потом думают. Это не первое интервью, в котором Резцова признается, что принимала допинг. К таким интервью надо относиться спокойно», – сказал Губерниев.

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