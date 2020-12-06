Анфиса Резцова: «Готова судиться с такими, кто пишет, что мы все на допинге. Была докторская программа, и все»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала свои слова из интервью Sports.ru об употреблении допинга во время спортивной карьеры.

– Я готова судиться с такими, которые пишут, что мы все на допинге.

– Цитируют вас, что «у нас забирали кровь 3 или 4 раза в подготовительный период, тренеры видели, когда мы чувствуем себя хорошо». Это ваши слова, вы говорили?

– Я не помню просто такого, кому я озвучивала.

– Это не так? Тогда расскажите, как было на самом деле?

– Я лишь озвучила, что у нас была докторская программа – помощь спортсменам. И все!

– И вы даже не были в курсе, что там колют?

– Конечно! Мне это помогало чуть-чуть восстанавливаться. Крутить объемы. Это все вот так было. Мне это не интересно было. Доктор это знал, профессионал работал с нами.

– Просто доверяли врачам?

– Врач был. Ну, конечно, это восстановители.

– Витамины или что-то еще?

– Восстановители. И витамины там, в общем, вот так. Оно вот шло в помощь мне. Я не считаю это допингом. Допинг – это сверх чего-то делают вообще там. Делают вообще там из космоса, я полагаю. Какие-то анаболики.

– А вот там цитируют вас, что брали кровь и так далее. А потом ее замораживали и перед стартами опять как бы возвращали. Это тоже было?

– Это было такое. Пробный вариант, но это же наша кровь! Ее забирают, потом нам вводили и все. Я не считаю это допингом, – сказала Резцова.

Анфиса Резцова: «Не отрекаюсь от допинга, я это делала. Чувствовала, когда нас кололи во все места»

«Мы все допингисты». Честное интервью Анфисы Резцовой