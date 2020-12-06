Бывший тренер Резцовой про ее слова о допинге: «Кто ей дал право дерьмом обливать других людей? Она соображает, что говорит?»

Бывший главный тренер сборной России по лыжам Александр Грушин прокомментировал заявление трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что в команде принимали допинг.

«Даже чисто по-человечески – отвечай за себя. Кто ей дал право дерьмом обливать других людей? У нее разве есть основания? Говорит о Даниловой, что она «вдруг побежала». Я бы на месте Даниловой в суд бы подал, это подсудное дело, это оскорбление личности! Она что, не понимает, что делает? Если ты официально выступила, значит ты обвиняешь человека.

Следующее: она говорит, что в ее группе не было допинга, а была кровь. А это что, разве не допинг? Это самый страшный допинг после стероидов.

Человек вообще соображает, что говорит? А потом – у нее есть основания говорить об этом, у нее есть стопроцентные данные? Кто ей дал право на это?

А журналистам могу сказать вот что: прежде чем вбрасывать такую информацию, возьмите и проверьте ее. Что это за ерунда? В такой период, когда страна переживает сложнейшую ситуацию с допинговыми скандалами… Они что делают-то?» – сказал Грушин.

«Мы все допингисты». Честное интервью Анфисы Резцовой