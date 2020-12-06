Бывший тренер Резцовой про ее слова о допинге: «Кто ей дал право дерьмом обливать других людей? Она соображает, что говорит?»

Теги сборная России жен допинг Ольга Данилова Александр Грушин Анфиса Резцова брань Биатлон

Бывший главный тренер сборной России по лыжам Александр Грушин прокомментировал заявление трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что в команде принимали допинг.

«Даже чисто по-человечески – отвечай за себя. Кто ей дал право дерьмом обливать других людей? У нее разве есть основания? Говорит о Даниловой, что она «вдруг побежала». Я бы на месте Даниловой в суд бы подал, это подсудное дело, это оскорбление личности! Она что, не понимает, что делает? Если ты официально выступила, значит ты обвиняешь человека.

Следующее: она говорит, что в ее группе не было допинга, а была кровь. А это что, разве не допинг? Это самый страшный допинг после стероидов.

Человек вообще соображает, что говорит? А потом – у нее есть основания говорить об этом, у нее есть стопроцентные данные? Кто ей дал право на это?

А журналистам могу сказать вот что: прежде чем вбрасывать такую информацию, возьмите и проверьте ее. Что это за ерунда? В такой период, когда страна переживает сложнейшую ситуацию с допинговыми скандалами… Они что делают-то?» – сказал Грушин.

«Мы все допингисты». Честное интервью Анфисы Резцовой

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья