Глава USADA о принятии Сенатом США закона Родченкова: «Это грандиозный день в борьбе за чистый спорт во всем мире»

Президент Американского антидопингового агентства (USADA) выступил с заявлением по поводу принятия Сенатом США антидопингового закона, названного в честь информатора WADA .

Закон позволяет США добиваться судебного преследования за участие в допинговых заговорах на международных состязаниях с участием американских спортсменов. Наказание за преступление подразумевает штраф до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до 10 лет.

Закон Родченкова нацелен на окружение спортсменов: тренеров, агентов, дилеров, менеджеров и представителей спортивного и государственного руководства. Это связано с тем, что спортсмены уже попадают под санкции .

благодарит всех, кто участвовал в создании и принятии антидопингового закона имени Григория Родченкова (RADA), который сегодня был принят Сенатом США без возражений.

Закон Родченкова был единогласно принят Палатой представителей США в октябре прошлого года. Закон предоставит инструменты, необходимые для защиты чистых спортсменов и привлечения к ответственности за допинговые заговоры на международном уровне, которые порочат спорт, спонсоров и наносят вред спортсменам.

Закон устанавливает уголовное наказание для участников систем, которые осуществляют допинговые схемы мошенничества, грабящие спортсменов, обычных людей и бизнес. Он также защищает информаторов от возмездия и обеспечивает реституцию спортсменам, обманутым в допинговых заговорах.

Это грандиозный день в борьбе за чистый спорт во всем мире, и мы с нетерпением ждем, когда Закон вступит в силу и поможет изменить правила игры для чистых спортсменов к лучшему», – сказал Тайгерт.

Закон Родченкова ворвался в спорт: до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн участникам допинг-сговора, если они соревновались с американцами

Сенат США принял антидопинговый закон, названный в честь Родченкова