WADA: «Если закон Родченкова недостаточно хорош для американского спорта, почему он годится для остального мира?»

Теги допинг WADA Григорий Родченков Биатлон

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на принятие Сенатом США антидопингового закона имени Григория Родченкова.

Закон позволяет США добиваться судебного преследования за участие в допинговых заговорах на международных состязаниях с участием американских спортсменов. Наказание за преступление подразумевает штраф до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до 10 лет.

Закон Родченкова нацелен на окружение спортсменов: тренеров, агентов, дилеров, менеджеров и представителей спортивного и государственного руководства. Это связано с тем, что спортсмены уже попадают под санкции WADA.

«WADA наряду с рядом правительств и спортивных организаций имеет обоснованные опасения по поводу закона Родченкова.

В частности, это может привести к дублированию законов в разных юрисдикциях, что поставит под угрозу наличие единого свода правил для всех спортсменов по всему миру. Такое согласование правил лежит в основе мировой антидопинговой программы.

WADA также хочет понять, почему этот законопроект исключает обширные области американского спорта, в частности, профессиональные лиги и все виды студенческого спорта.

Если это недостаточно хорошо для американского спорта, почему это годится для остального мира?» – цитирует Reuters представителя WADA.

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