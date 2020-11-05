WADA: «Если закон Родченкова недостаточно хорош для американского спорта, почему он годится для остального мира?»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на принятие Сенатом США антидопингового закона имени .

Закон позволяет США добиваться судебного преследования за участие в допинговых заговорах на международных состязаниях с участием американских спортсменов. Наказание за преступление подразумевает штраф до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до 10 лет.

Закон Родченкова нацелен на окружение спортсменов: тренеров, агентов, дилеров, менеджеров и представителей спортивного и государственного руководства. Это связано с тем, что спортсмены уже попадают под санкции WADA.

«WADA наряду с рядом правительств и спортивных организаций имеет обоснованные опасения по поводу закона Родченкова.

В частности, это может привести к дублированию законов в разных юрисдикциях, что поставит под угрозу наличие единого свода правил для всех спортсменов по всему миру. Такое согласование правил лежит в основе мировой антидопинговой программы.

WADA также хочет понять, почему этот законопроект исключает обширные области американского спорта, в частности, профессиональные лиги и все виды студенческого спорта.

Если это недостаточно хорошо для американского спорта, почему это годится для остального мира?» – цитирует Reuters представителя .

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