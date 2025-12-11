Комитет Госдумы по экономполитике поддержал принятие законопроекта о введении самозапрета на азартные игры

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект о самозапрете на участие в азартных играх.

«Принятие данного законопроекта имеет важное значение как для людей, страдающих игровой зависимостью, так и для их близких. Он поможет снизить риск возникновения зависимости, предоставляя возможность людям взять под контроль свои азартные привычки», – заявил глава комитета Максим Топилин.

Согласно законопроекту, россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок от 12 месяцев. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг, отозвать самозапрет не получится.

Букмекерам и казино будет запрещено рассылать рекламу своих услуг гражданам, установившим самозапрет.