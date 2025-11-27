Глава PARI Медведь: «Суровая реальность сегодняшнего дня – мы вынуждены считать инвестиции, обосновывать каждый рубль»

Глава букмекерской компании PARI Руслан Медведь высказался о повышении налогов для букмекеров.

В списке изменений – введение новых налогов для букмекерских компаний: 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль.

«Суровая реальность сегодняшнего дня – мы вынуждены считать инвестиции, обосновывать каждый рубль. Есть конкретные критерии, оценки, которые и лежат в основе того, куда мы идем. Наш цикл планирования – 6 месяцев.

Для меня реклама, спонсорство, все эти статьи расходов – сразу же +25% из-за последних налоговых поправок.

Конкретных проектов, от чего пришлось отказаться, не перечислю. Лиги, федерации – не хотелось бы называть. Скорее, это пул амбассадоров, которых мы хотели взять, но не взяли, потому что они не перформят. Зато взяли площадки, с помощью которых можем трафик привлечь», – сказал Медведь на панельной дискуссии «Спорт 2030: где деньги?» в рамках форума СБК-2025.

