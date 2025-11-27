«Такого рынка, как раньше, уже не будет». Директор по маркетингу PARI Левинский о будущем букмекеров в России

Директор по маркетингу PARI Алексей Левинский поделился ожиданиями о будущем букмекерского рынка в России.

«Такого рынка, как раньше, уже не будет.

Все поменяется в сторону перфоманс-каналов. Так или иначе все делают, но доминанта этой аналитики будет гораздо выше. Думаю, многие будут уходить от last-click атрибуции – формат, в рамках которой ценность нового игрока присваивается последнему источнику.

Думаю, будет иначе вестись работа с сегментами. Например, какая аудитория ушла в отток, как мы с ней работаем, как мы ее догоняем. Касается это медиабизнеса и ТВ-вещателей. Так будет тупо дешевле, нежели платить 10-100 миллионов за какой-нибудь спонсорский контракт», – заявил Левинский на форуме СБК-2025.