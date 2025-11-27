Оганезов о новых налогах для букмекеров: «Ситуация напоминает антиалкогольную кампанию в 80-е. Также все делается под эгидой оздоровления населения»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался об ужесточении регулирования в отношении букмекеров.

«Сейчас происходит примерно то же самое, что было в 80-е, когда была антиалкогольная кампания. Также все делается под эгидой оздоровления населения. Только вместо алкоголизма сейчас – лудомания. Вместо вырубленных виноградников – уже налаженные бизнес-процессы букмекеров.

Когда мы обсуждаем, сколько денег придет в спорт, и готовы ли букмекеры поддерживать федерации на прежнем уровне, становится сложно делать прогнозы с учетом подхода наших законодателей к этому вопросу.

А учитывая, что скоро вступит в силу закон о самоограничении, мы потеряем примерно 5-10% нашей аудитории, которые используют самоограничение. База игроков уменьшится, поэтому говорить о каком-либо развитии в текущих условиях крайне сложно», – сказал Оганезов на форуме СБК-2025.

Для букмекерских компаний вводится два налога: 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Ожидается, что в 2026-м букмекеры заплатят в 60 раз больше налогов, чем в 2025-м.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше