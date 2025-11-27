0

PARI о спорте: «Футбол, теннис, хоккей, ММА и киберспорт – самые интересные виды для букмекеров в коммерческом плане»

В PARI назвали наиболее интересные виды спорта для букмекеров.

«Надо исходить из критериев. Если говорим о бизнес-показателях, есть две вещи: имиджевая и коммерческая. Если говорить с коммерческой точки зрения, то футбол, теннис, хоккей, ММА, киберспорт.

В зале есть коллеги из федерации регби. Вот контракт с федерацией, высшей лигой. Мы четко понимаем, что на регби не ставят, как хотелось бы нам и партнерам. Это имиджевая история. При этом мы с коллегами обсуждали вариант придумать новое соревнование, что-то новое.

В контексте быстрых игр, которые есть у букмекеров – сделать, например, быстрое регби. Поштормим, посчитаем всю экономику, сходится или нет. К сожалению, в этом случае не сошлась», – глава спонсорства PARI Кирилл Богомолов в рамках форума СБК-2025.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
