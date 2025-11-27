Директор по маркетингу BetBoom Артемьев: «Букмекеры попытаются не выходить из большинства проектов. Но каждой компании придется от чего-то отказаться»
Директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев высказался о введении новых налогов для букмекерских компаний.
«С Николаем Рубеновичем [Оганезовым] можно только согласиться. Сейчас будет тяжело добавлять куда-либо нового фокуса. Все эти налоги влияют на маркетинговую политику.
Соответственно, все попытаются сохранить свою направленность, постараться удержаться и не выходить из большинства проектов. В любом случае, каждой компании придется отказываться от чего-либо, где-то чуть меньше сотрудничать», – сказал Артемьев на форуме СБК-2025.
Для букмекерских компаний вводится два налога: 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль.
