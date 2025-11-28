1,7 млн человек посетили казино в России за неполный 2025 год. Игорные зоны заплатили более 2,4 млрд рублей налогов
В России выросло число посетителей игорных зон.
По данным АИРИС, за неполный 2025 год казино в России посетили более 1,7 миллиона человек. Этот показатель на 4% больше аналогичного периода в 2024-м.
Сумма налоговых отчислений легальных российских казино в 2025 году составила более 2,4 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос почти на 15%.
Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) объединяет все действующие игорные зоны России – «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), «Янтарная» (Калининградская область) и «Красная Поляна» (Сочи).
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: АИРИС
