0

В Госдуме предложили ввести штрафы до 7 млн за скрытую рекламу азартных игр

В Госдуму внесен проект о штрафах за нарушения рекламного законодательства азартных игр.

Авторы законопроекта предложили ввести ответственность за нарушение правил рекламы азартных игр и пари (реклама легальных БК), а также усилить наказание при повторных нарушениях.

Также инициативой вводится административная ответственность за распространение информации о нелегальных операторах, даже если она не является прямой рекламой. Например, продвижение онлайн-казино под видом личного опыта и «информационных» публикаций, размещение реферальных ссылок и другие подобные действия.

Предлагаемые максимальные размеры штрафа: для граждан – до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – до 1,5 млн рублей, для юридических – до 7 млн рублей с возможным приостановлением деятельности на 90 суток.

Букмекеры пугают, что их деньги уйдут из спорта. Это реально?

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Система обеспечения законодательной деятельности
Букмекеры
Законы
Ставки на спорт
Беттинг-индустрия
Лудомания
