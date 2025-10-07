Депутат Госдумы Бурлаков: «Если гражданин не продлевает самоограничение спустя 12 месяцев, оно автоматически снимается»
Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков объяснил механизм работы самозапрета на участие в азартных играх.
Напомним, Правительство одобрило поправки к законопроекту о самоограничении. Ввести самозапрет можно будет через Госуслуги или при посещении МФЦ, срок отказа – не менее 12 месяцев.
«Куда бы человек ни поехал, даже в официальную игорную зону, ему не дадут возможности играть. По истечении срока в 12 месяцев, если гражданин его не продлил, самозапрет снимается автоматически. Но, как показывает практика, если человек в первый год не играет, то у него пропадает интерес к азартным играм
При этом человеку дается право подумать. Отменить заявку можно в течение 12 часов, но потом сделать это будет невозможно».
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: «Известия»
