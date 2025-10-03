0

Менеджер по работе с блогерами PARI: «Общие выплаты онлайн-казино российским блогерам – от 35 до 45 млн долларов в месяц»

Менеджер по работе с блогерами в киберспорте PARI Андрей Нестеров оценил объем вложений нелегальных онлайн-казино в рекламу у российских блогеров.

По данным «Известий», блогеры получают примерно 25% от всех рекламных сумм на продвижение нелегальных онлайн-казино, ориентированных на Россию – до 30 млрд рублей в год.

«Если честно, посчитать точные суммы довольно сложно. Тут много нюансов. Кому-то казино платит фиксированную сумму за стримы, у кого-то есть партнерская программа, а у некоторых и то, и другое.

Плюс, стримеры часто работают сразу с несколькими казино. Если, например, компания не может предложить крупный эксклюзивный контракт из-за небольшой аудитории блогера, он просто берет несколько партнеров и получает выплаты от каждого.

По моим оценкам, в месяц разные казино тратят на российских блогеров примерно от 20 до 30 миллионов долларов только по фиксированным платежам. За год это около 30 миллиардов рублей – вполне реальная цифра.

К этому стоит добавить доход по RevShare – это партнерская программа, где блогеры получают процент от проигрышей игроков. Там еще примерно 15 миллионов долларов в месяц.

В итоге общий объем выплат – это где-то от 35 до 45 миллионов долларов ежемесячно.

Но важно понимать, что не все эти деньги становятся чистой прибылью стримеров. Некоторые из них проигрывают в тех же казино. Бывает, что люди не только не зарабатывают, но и уходят в долги», – рассказал Нестеров Ставкам на Спортсе’’.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Ставки на спорт
Беттинг-индустрия
Букмекеры
Ставки на сегодня
Казино
Pari
Финансы
