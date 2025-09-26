«Лига Ставок» выплатила 364 млн рублей в рамках акции «Новый Джекпот»: 113 новых миллионеров
Букмекерская компания «Лига Ставок» подвела промежуточные итоги акции «Новый Джекпот», которая продолжается уже пятый месяц. Общая сумма выплат участникам достигла 360 миллионов рублей, а число игроков, выигравших от одного миллиона и более, превысило отметку в 100 человек — на данный момент в акции 113 новых миллионеров.
«Новый Джекпот» остается одной из самых заметных акций на рынке букмекерских услуг. Условия участия просты: каждый клиент «Лиги Ставок» может побороться за внушительный денежный приз, делая ставки от определенной суммы:
«Джекпот Макс» — по ставке от 1 000 рублей;
«Джекпот Ультра» — по ставке от 5 000 рублей;
«Джекпот Мега» — по ставке от 10 000 рублей.
Все Джекпоты выплачиваются реальными деньгами, а выигрыши становятся доступными после накопления определенного порога суммы. Победитель определяется случайным образом в любой момент после достижения этой отметки.
На фоне старта еврокубкового сезона интерес к акции продолжает расти, а активность игроков возрастает.
Подробнее об условиях участия — на официальном сайте компании: https://www.ligastavok.ru/jackpot