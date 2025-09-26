Промо
0

«Лига Ставок» выплатила 364 млн рублей в рамках акции «Новый Джекпот»: 113 новых миллионеров

Букмекерская компания «Лига Ставок» подвела промежуточные итоги акции «Новый Джекпот», которая продолжается уже пятый месяц. Общая сумма выплат участникам достигла 360 миллионов рублей, а число игроков, выигравших от одного миллиона и более, превысило отметку в 100 человек — на данный момент в акции 113 новых миллионеров.

«Новый Джекпот» остается одной из самых заметных акций на рынке букмекерских услуг. Условия участия просты: каждый клиент «Лиги Ставок» может побороться за внушительный денежный приз, делая ставки от определенной суммы:

«Джекпот Макс» — по ставке от 1 000 рублей;

«Джекпот Ультра» — по ставке от 5 000 рублей;

«Джекпот Мега» — по ставке от 10 000 рублей.

Все Джекпоты выплачиваются реальными деньгами, а выигрыши становятся доступными после накопления определенного порога суммы. Победитель определяется случайным образом в любой момент после достижения этой отметки.

На фоне старта еврокубкового сезона интерес к акции продолжает расти, а активность игроков возрастает.

Подробнее об условиях участия — на официальном сайте компании: https://www.ligastavok.ru/jackpot

натив
Ставки на спорт
Лига Ставок
Комментарии
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Константин Генич: «Болельщики в России повернуты на заговорах – думают, что в матчах «Зенита» и «Оренбурга» все понятно. Это приводит к недоверию и мыслям, что ставить на РПЛ – зашквар»
30сегодня, 13:35
Генич о ставках: «Пытался отыграться и становился колючим – жене доставалось, с детьми не общался, закрывался в комнате. Хорошо, что семья не ушла, что дети от меня не отказались»
74сегодня, 12:21
Глава Ассоциации интерактивной рекламы: «Запрещать рекламу БК нельзя. Это понесет большие убытки для спортивной индустрии и рекламных площадок»
1сегодня, 11:17
В Совфеде считают, что легальные букмекеры не исчезнут: «Это просто страшилки. Повышение налогов – правильное решение, БК будет сложно скрыться от налоговой»
16сегодня, 09:34
Новые налоги для букмекеров принесут бюджету почти 300 млрд рублей за три года (Минфин)
73сегодня, 08:01
Депутат Миронов назвал «полумерами» новые налоги для БК: «От казино и букмекеров не убудет. Они запросто могут поделиться с бюджетом сверхприбылями»
185сегодня, 07:08
Депутаты Слуцкий, Иванюженков и Жуков вошли в состав попечительского совета РСФ. Фонд будет распределять отчисления букмекеров
48вчера, 18:55
Михаил Дегтярев: «Федерациям не стоит рассчитывать на финансирование профессионального спорта за счет отчислений от букмекеров»
22вчера, 18:40
«Некоторые букмекеры не переживут подобные поправки». Бренд-директор «Мелбет» о новых налогах для БК
2вчера, 14:24
Оганезов о новых налогах для БК: «Такие новости привели к дестабилизации настроений в трудовых коллективах и, как следствие, к замораживанию спонсорских и социальных проектов»
3вчера, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Самое важное – чтобы организаторы понимали, как могут помочь букмекеру более эффективно вовлекать аудиторию» – Директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев
вчера, 10:57Промо
Сергей Игнашевич: «В БЕТСИТИ видят в спортсменах не только «лицо», а личность с уникальным опытом и характером»
24 сентября, 14:51Промо
«Лига Тур»: в Санкт-Петербург за фрибетом до 100 000 рублей
23 сентября, 17:48Промо
Руководитель отдела спонсорства БЕТСИТИ: «Букмекеры – создатели событий, катализаторы эмоций и партнеры по развитию для клубов и городов»
23 сентября, 13:41Промо
В Казахстане могут ввести наказание за рекламу казино и азартных игр через SMS
13 сентября, 06:35
«Фонбет» организовал VIP-клиентам выезд на Суперкубок Европы в Италию
115 августа, 10:23
За матчами российских футбольных клубов следят 74% болельщиков-россиян (НСПК)
19 июля, 12:44
PARI провел закрытый покерный турнир в Сочи с участием Массимо Карреры и Luxury Girl
3 июня, 14:50