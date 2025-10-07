Правительство одобрило поправки к законопроекту о самоограничении. Запрет через Госуслуги, срок – не менее 12 месяцев

Кабмин одобрил поправки к законопроекту о самозапрете на участие в азартных играх, сообщают «Известия».

Перечень граждан, запретивших себе участвовать в азартных играх, будет обновляться дважды в день в 12:00 и 24:00 по московскому времени. С момента обновления информации букмекерским конторам будет запрещено принимать от этого физлица ставки, переводы денежных средств. Такому гражданину также нельзя направлять рекламу азартных игр.

Подачи заявления будет осуществляться через портал «Госуслуги» или обращение в многофункциональные центры (МФЦ). Срок отказа от участия в азартных играх не может составлять менее 12 месяцев.