  • Оганезов о самозапрете на азартные игры: «Нелегальные операторы ждут резкого роста своей аудитории, передумавшие игроки смогут обратиться только к ним»
Оганезов о самозапрете на азартные игры: «Нелегальные операторы ждут резкого роста своей аудитории, передумавшие игроки смогут обратиться только к ним»

Заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов высказался о самозапрете на азартные игры.

«К сожалению, современные законодатели или не знают историю азартных игр, или просто не понимают сам игорный бизнес, поэтому регулирование азартных игр очень запутанно и непонятно не только для обывателя, но даже для правоприменителей.

В ставках на спорт в наибольшей степени отсутствует элемент случайности при выигрыше, тот элемент, который для игромана является основным. Здесь игрок заранее прогнозирует свой результат, проводит интеллектуальную работу, мониторит спортивные СМИ, анализирует статистику спортивных состязаний и другой массив информации из различных источников о командах и конкретных спортсменах, а лишь затем делает обдуманную и выверенную ставку. Игроман же банально ждет выигрышную комбинацию у рулетки в казино или у игрового автомата, то есть ждет легких денег, а это явно не букмекерская история. 

Тут важно понимать, что режим самозапрета могут обеспечивать только легальные букмекеры. Нелегальные операторы, например, онлайн-казино ждут резкого роста своей аудитории, так как у передумавших игроков будет вариант обращаться только к нелегальным интернет-операторам. Это самая главная проблема при реализации данного закона», – рассказал советник гендиректора БК «Фонбет» Ставкам на Спортсе’’.

Опубликовала: Венера Кравченко
