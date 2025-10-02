0

В «Фонбет» опровергли покупку бизнес-центра «Stone Курская» в центре Москвы: «Занимаемся сугубо букмекерской деятельностью»

В «Фонбет» опровергли информацию о покупке бизнес-центра «Stone Курская» в центре Москвы.

1 октября «Коммерсантъ» сообщил, что букмекер выкупил строящийся бизнес-центр площадью 15,6 тысяч квадратных метров за 5-7 млрд рублей.

«Компания «Фонбет» занимается сугубо букмекерской деятельностью и никогда не рассматривала для себя инвестиции в коммерческую недвижимость или иной род занятий.

Все наши инвестиции направлены на развитие и популяризацию российского спорта, а также на социальные и благотворительные инициативы, как через целевые отчисления, так и через спонсорские контракты и пожертвования.

Текущий офис компании на сегодняшний день полностью удовлетворяет всем нашим потребностям», – рассказали Ставкам на Спортсе’’ в «Фонбет».

«Владельцем бизнес-центра Stone Курская может стать группа частных инвесторов: пресс-служба девелопера подтвердила редакции CRE статус переговоров с частными инвесторами, уточнив, что сделка находится на финальной стадии, но еще не закрыта», – сообщает телеграм-канал CRE Russia.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
