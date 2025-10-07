Николай Оганезов: «Ни одна букмекерская компания не заинтересована в зависимых и проблемных игроках»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался о лудомании.

«Ни одна букмекерская компания не заинтересована в зависимых и проблемных игроках. Любой букмекер в рамках бизнеса заинтересован в игроке на длинный период времени, а не на короткий. Такой игрок спокоен и стабилен в своих ставках, он не создает напряжение для других игроков, не просит ни у кого взаймы, не ругается с сотрудниками букмекерской компании.

Помимо этого, в длинную он потенциально может принести больше дохода, чем за короткий, но очень активный период своих ставок. Чем лучше ситуация у человека на работе и в семье, тем лучше для букмекера во всех отношениях», – заявил Оганезов Ставкам на Спортсе’’.

