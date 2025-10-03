  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Доцент Финансового университета Селютина о новых налогах для БК: «Есть риск сокращения финансирования спортивных мероприятий и поддержки клубов и федераций»
Доцент Финансового университета Селютина о новых налогах для БК: «Есть риск сокращения финансирования спортивных мероприятий и поддержки клубов и федераций»

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Селютина высказалась о введении новых налогов для букмекеров.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект Минфина о налоговой реформе для БК: 5% с суммы ставок как налог на игорный бизнес и 25% налога на прибыль.

«Изменение системы налогообложения букмекеров, предложенное Минфином и одобренное правительством направлено на извлечение части прибыли в бюджет. И, несомненно, подобное предложение вызывает сопротивление со стороны представителей букмекерского бизнеса.

В качестве контраргументов, в частности, упоминается риск сокращения финансирования спортивных мероприятий и финансовой поддержки спортивных лиг в совокупности с риском ухода части букмекерского бизнеса в теневую зону.

Не касаясь рисков роста теневых оборотов в противовес легальным оборотам букмекерского бизнеса в силу определенной одиозности подобного рода заявлений, безусловно, имеет место риск сокращения финансирования спортивных мероприятий и спонсорской поддержки спортивных клубов и федераций.

Но в данном случае нельзя смотреть на изменения системы налогообложения отдельно взятого букмекерского бизнеса в отрыве от общей концепции изменения налоговых условий, начатых в прошлом году и продолженных в текущем.

Налоговая политика в целом направлена на увеличение собираемости налоговых доходов в целях обеспечения безусловного решения бюджетных задач. Учитывая, что предлагаемая реформация налоговых условий для букмекерского бизнеса никоим образом не несет в себе негативные финансовые последствия для граждан, а также не скажется на инфляционных процессах, данное предложение Минфина в текущих условиях выглядит достаточно объективно.

Вместе с тем, если оценивать предложенные Минфином общие параметры изменения налогового режима для букмекеров, то совокупность налога на прибыль и 5% с каждой ставки, может оказать завышенное фискальное давление при сохранении текущих бизнес-условий и спонсорских обязательств букмекерского бизнеса», – заявила Селютина.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?

