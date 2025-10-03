Российские блогеры получают до 30 млрд рублей в год за рекламу нелегальных онлайн-казино («Известия»)

До 30 млрд рублей получают российские блогеры за рекламу онлайн-казино.

Оборот нелегального рынка азартных игр в интернете оценивается в сумму от 1,2 до 4 трлн рублей. Выручка офшорных операторов – около 400 млрд рублей в год.

По данным «Известий», блогеры получают примерно 25% от всех рекламных сумм на продвижение нелегальных онлайн-казино, ориентированных на Россию – до 30 млрд рублей в год.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает