«Самое важное – чтобы организаторы понимали, как могут помочь букмекеру более эффективно вовлекать аудиторию» – Директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев

Директор по маркетингу букмекерской компании BetBoom Михаил Артемьев в рамках панельной сессии «Креативный выбор. Как букмекеры открывают новые для себя виды спорта» объяснил, почему компания активно развивает партнерства с федерациями неолимпийских дисциплин. Ключевым трендом он назвал поиск новых ниш на фоне того, что классические виды спорта уже поделены между крупными игроками рынка.

В своем выступлении Михаил Артемьев отметил, что при выборе партнера букмекерская компания оценивает несколько ключевых факторов: наличие лояльной аудитории, потенциал для беттинга и, что особенно важно, зрелищность и качество телевизионной картинки.

«Яркий пример — падел. Много людей любит в него играть, это прекрасный вид спорта для досуга, чтобы заняться физической активностью. Но как телевизионный продукт этот вид спорта смотрится тяжело. Это ключевой вызов для интеграции в беттинг. Тем не менее подобная база – нарабатываема» – подчеркнул Михаил.

Также директор по маркетингу BetBoom поделился впечатлениями о работе с Лигой Профессиональных Рыболов, партнерство с BetBoom стало первым среди букмекерских компаний. «Практически сразу после подписания мы зафиксировали повышенный интерес бетторов начиная с первых соревнований. Отмечу, что в линии был большой разброс котировок на экипажи, примерно от 2.5 до 64.0. При таком «спреде» возникает желание угадать исход, даже если ты не глубоко погружен в тему» – прокомментировал Артемьев.

В заключение Михаил Артемьев обозначил ключевое условие успешного сотрудничества: инициативность и понимание со стороны спортивных федераций. «Самое важное – чтобы организаторы понимали, как могут помочь букмекеру более эффективно вовлекать аудиторию. Речь не просто о размещении логотипа на баннере, а о готовности вместе двигать продукт: работать над зрелищностью, ускорять формат соревнований, модернизировать контент. Самая большая ценность – когда федерация сама предлагает пути работы со своей аудиторией, будь то 10 миллионов или 10 тысяч человек. Именно за таким подходом мы идем и именно на это подписываемся» – резюмировал директор по маркетингу BetBoom.