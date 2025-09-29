Давыдов об удержании налога с каждого выигрыша в БК: «Инициатива ничего хорошего не несет. Клиент платит налог, даже если фактически дохода нет»

Исполнительный директор Первой СРО Букмекеров Олег Давыдов оценил законопроект об обязательном удержании налога со всех выигрышей россиян.

На данный момент букмекеры удерживают налог в размере 13% только с выигрышей от 15 тысяч рублей. При выигрышах от 4 до 15 тысяч рублей игрок должен уплатить налог самостоятельно. Выигрыши до 4 тысяч рублей не облагаются налогом.

«Инициатива не осталась незамеченной, просто мы о ней узнали только сейчас, когда появился текст пакета законопроектов в Госдуме. До этого в релизах Минфина и Правительства данная мера не упоминалась.

Но она была в поле нашего зрения, так как с начала года обсуждалась в рамках другого законопроекта. И в целом ранее уже дважды появлялась в законопроектах: в предыдущие разы удалось ее избежать – хочется верить, в том числе потому что регулятор услышал рынок. По крайней мере, мы над этим плотно работали.

Сама инициатива ничего хорошего не несет. Эта мера об удержании букмекером выигрыша с 15 тысяч рублей вводилась для снижения административной нагрузки для БК, чтобы избежать отчетности и бюрократии по огромному числу мелких выигрышей.

Она была выгодна и клиентам, так как существует необлагаемая сумма в размере 4 тысяч рублей в год, с которой вообще не уплачивается налог. Понятно, что если администратором налога становится БК, то это исключение уже не применишь.

Инициатива плоха тем, что сама система налогообложения выигрышей в БК отличается от общей. Налог считается не по году, общему налоговому периоду, а с каждой ставки. То есть экономический результат за период – есть доход или нет – не учитывается. Чаще всего, если клиент сначала проигрывает, а потом вдруг получает выигрыш и платит налог, то фактически у него нет дохода: только одна выигрышная ставка; проигранные не учитываются, а налог все равно уплачивается.

То есть проблема не столько в самой мере, сколько в общих подходах, эффект которых она усугубляет. Но для БК основная проблема – это ничем не обоснованная нагрузка перечислять деньги и сдавать огромное количество отчетности, а значит – нести риски ошибки по мелким выигрышам», – рассказал Давыдов Ставкам на Спортсе’‘.

