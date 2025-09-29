Проект трехлетнего бюджета внесен в Госдуму. Для букмекеров вводят два новых налога: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшие три года.

«Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов направлен на рассмотрение Государственной думы. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – сообщили в кабмине.

В списке предложений – введение новых налогов для букмекерских компаний: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль.

Ожидается, что налоги для БК принесут в бюджет около 317 млрд рублей за три года.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?