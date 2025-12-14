«Ман Сити» пропускает от «Кристал Пэлас» по 2 гола в 4 матчах АПЛ подряд. 2.90 – серия продлится
«Кристал Пэлас» примет «Манчестер Сити» в 16-м туре АПЛ.
«Сити» котируется фаворитом матча с коэффициентом 1.85. На победу «Пэлас» букмекеры дают 3.90, на ничью – также 3.90.
В 4 матчах АПЛ подряд «Кристал Пэлас» забил «горожанам» по 2 мяча. В предстоящей игре на тотал хозяев больше 1,5 гола можно поставить за 2.90. Обратная ставка сыграет за 1.40.
Матч пройдет 14 декабря. Начало – в 17:00 мск.
