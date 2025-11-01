  • Спортс
  • «Зенит» обыгрывает «Локомотив» после 1-го тайма – 1:0. Букмекеры оценивают камбэк «железнодорожников» в 7% вероятности
«Зенит» обыгрывает «Локомотив» после 1-го тайма – 1:0. Букмекеры оценивают камбэк «железнодорожников» в 7% вероятности

«Зенит» принимает «Локомотив» в 14-м туре Мир РПЛ (1:0, перерыв).

Единственный гол в 1-м тайме забил Педро дос Сантос на 9-й минуте.

В прематче «Зенит» котировался явным фаворитом у букмекеров за 1.57. В лайве коэффициент на петербуржцев упал до 1.26. Победа «Локомотива» оценивается в 14.00 (7% вероятности), ничья – в 5.60.

Когда «Локо» обыграл «Зенит» в похожей ситуации прошлый раз, пошли к чемпионству. Помните ту сенсацию?

