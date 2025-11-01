«Динамо» Москва впервые за 2 года не обыграло «Рубин». До этого было 3 победы подряд

«Динамо» сыграл вничью в гостях с «Рубином» (0:0) в 14-м туре Мир РПЛ.

В прематче команда Валерия Карпина котировалась фаворитом с двукратным преимуществом по коэффициентам – 2.00 против 4.00 у казанцев. Ничья зашла за 3.50.

«Динамо» не победило «Рубин» впервые за 4 матча. Предыдущий раз казанцы не проиграли очный матч в августе 2023-го (2:2).

