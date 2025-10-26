«Реал» – «Барселона»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита Эль-Класико

26 октября в матче 10-го тура Примеры «Реал» сыграет с «Барселоной». Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 18:15 мск.

Мадридцы подходят к Эль-Класико лидером чемпионата, на счету команды Хаби Алонсо 24 очка. Каталонцы находятся на второй строчке, отставая от столичного клуба на два балла.

«Реал» выиграл все шесть домашних матчей в сезоне с учетом Примеры и Лиги чемпионов. «Барса» победила только в одной из трех последних выездных игр чемпионата.

В прошлом сезоне команды провели между собой четыре матча. Каталонцы выиграли все очные встречи – три в основное время и одну в дополнительное. Во всех четырех Эль-Класико было больше трех голов.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, у мадридцев хорошие шансы прервать неудачную серию в матчах с принципиальным соперником. На победу «Реала» дают кэф 2.03 , на успех «Барселоны» предлагают 3.40 , ничья идет за 4.30.

Эксперты считают, что встреча получится богатой на голы. На четыре мяча и более можно поставить за 1.78 , на три гола и менее дают 2.10.

Исходя из оценок букмекеров, перспективным вариантом для ставки смотрится «П1 и ТБ 2.5» за 2.40.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Реалу». На мадридцев пришлось 50% от всех ставок на исход, на «Барселону» – 27%, на ничью – 23%.

