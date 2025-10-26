Игроки БЕТСИТИ ставят на победу «Зенита» в матче с «Динамо»

26 октября в матче 13-го тура РПЛ встретятся «Зенит» и московское «Динамо». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 17:30 мск.

«Зенит» с 23 очками занимает четвертое место в таблице, располагаясь в трех баллах от лидирующих «Локомотива» и «Краснодара». «Динамо» с 16 очками находится на восьмой строчке.

Петербуржцы не проигрывают в чемпионате восемь матчей подряд – пять побед и три ничьи. Москвичи не смогли победить в двух последних турах – поражение и ничья.

Соперники выиграли по два из пяти прошлых очных матчей в РПЛ, в одной встрече победитель не был выявлен. В трех последних играх было забито меньше трех мячей.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящего матча «Зенит». На победу команды Сергея Семака дают 1.58 , на успех коллектива Валерия Карпина предлагают 6.00, вероятность ничьей оценивается в 4.50.

По мнению экспертов, от игры нужно жидать большого числа голов. На три мяча и более дают 1.67 , на два гола и менее – 2.28. На обмен мячами предлагают 1.72 , на «Обе забьют: нет» – 2.12.

Игроки БЕТСИТИ ставят на победу «Зенита». 82% от всех ставок на исход пришлось на успех петербуржцев, 13% отдано на ничью, на «Динамо» ушло 5% ставок.