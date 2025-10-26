Промо
0

Игроки БЕТСИТИ ставят на победу «Зенита» в матче с «Динамо»

26 октября в матче 13-го тура РПЛ встретятся «Зенит» и московское «Динамо». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 17:30 мск.

«Зенит» с 23 очками занимает четвертое место в таблице, располагаясь в трех баллах от лидирующих «Локомотива» и «Краснодара». «Динамо» с 16 очками находится на восьмой строчке.

Петербуржцы не проигрывают в чемпионате восемь матчей подряд – пять побед и три ничьи. Москвичи не смогли победить в двух последних турах – поражение и ничья.

Соперники выиграли по два из пяти прошлых очных матчей в РПЛ, в одной встрече победитель не был выявлен. В трех последних играх было забито меньше трех мячей.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящего матча «Зенит». На победу команды Сергея Семака дают 1.58, на успех коллектива Валерия Карпина предлагают 6.00, вероятность ничьей оценивается в 4.50.

По мнению экспертов, от игры нужно жидать большого числа голов. На три мяча и более дают 1.67, на два гола и менее – 2.28. На обмен мячами предлагают 1.72, на «Обе забьют: нет» – 2.12.

Игроки БЕТСИТИ ставят на победу «Зенита». 82% от всех ставок на исход пришлось на успех петербуржцев, 13% отдано на ничью, на «Динамо» ушло 5% ставок.

БЕТСИТИ
натив
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Реал» – букмекерский фаворит против «Барселоны». Каталонцы выиграли 4 класико подряд
сегодня, 07:28
«Ман Сити» не побеждает «Астон Виллу» в гостях с 2021 года. Серия продлится с вероятностью 48%
сегодня, 06:30
«Барса» четырежды обыграла «Реал» в прошлом сезоне. «Мадрид» готов к реваншу?
сегодня, 06:00Реклама
«Боруссия» вырвала победу на 96-й минуте матча с «Кельном» – 1:0. В лайве шансы дортмундцев оценивались в 8%
вчера, 18:36
«МЮ» впервые за 9 месяцев выиграл 3 матча подряд
вчера, 18:26
«Наполи» обыграл «Интер» впервые за 2,5 года – 3:1. На фору неаполитанцев зашли 14% вероятности
вчера, 18:02
Салах – самый вероятный автор гола в матче «Ливерпуля» с «Брентфордом». Египтянин не забивает за клуб в 6 играх подряд
вчера, 17:27
«Челси» проиграл «Сандерленду», пропустив на 93-й минуте – 1:2. В лайве букмекеры давали на поражение лондонцев 4% вероятности
вчера, 16:00
«Ростов» ни разу не обыграл махачкалинское «Динамо» – 3 ничьих и 2 поражения
вчера, 15:24
«МЮ» выиграл лишь 1 из 7 последних матчей против «Брайтона». Команда Аморима котируется фаворитом предстоящей очной встречи
вчера, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Букмекеры считают, что «Вильярреал» – фаворит». Боков сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Вильярреал»
вчера, 16:29
«Дортмунд» идет 4-м в Бундеслиге, отставая от лидирующей «Баварии» уже на семь очков». Денисов сделал прогноз на матч «Боруссии» и «Кельна»
вчера, 14:30
«Победив на «Олд Траффорд», смогут потеснить «Юнайтед» в таблице». Слава Палагин о матче «МЮ» – «Брайтон»
вчера, 13:20
«С учетом проблем у «Наполи» в разных зонах, «Интер» наверняк забьет как минимум раз». Клещенок о топ-матче 8-го тура Серии А
вчера, 12:50
«Атака «ПСЖ» вернулась, надо набирать ход в чемпионате, не только в ЛЧ, а у «Бреста» слабая защита». Денисов сделал прогноз на матч 9-го тура Лиги 1
вчера, 12:20
«Челси», конечно, поопытнее – и трофеи есть, и в АПЛ клуб не только в этом сезоне залетел». Бельский сделал прогноз на игру
вчера, 11:50
«Наполи» – «Интер»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
вчера, 08:50Промо
Алексей Ягудин и Марк Кондратюк проведут автограф-сессии на Гран-при в Магнитогорске
24 октября, 12:44Промо
«Балтика» – фаворит кубкового матча с «Локомотивом». Результат не повлияет на положение в таблице – обе команды вышли из группы
23 октября, 13:45
Игрок «Лиги Ставок» выиграл 5,3 млн со ставки в 500 рублей
23 октября, 12:29Промо