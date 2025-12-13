«Арсенал» не пропускает от «Вулверхэмптона» в 3 матчах подряд. 1.48 – продление серии

«Арсенал» примет «Вулверхэмптон» в 16-м туре АПЛ.

«Арсенал» – безоговорочный фаворит матча с коэффициентом 1.12. На победу «Вулвз» можно поставить за 26.00, на ничью – за 8.50.

«Канониры» не пропускают от «Вулверхэмптона» в 3 очных матчах подряд. Также «Вулвз» забили лишь 8 голов в этом сезоне АПЛ – меньше всех в лиге.

Букмекеры дают коэффициент 1.48 на то, что «Арсенал» не пропустит в предстоящем матче.

