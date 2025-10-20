  • Спортс
  • «Зенит» – фаворит на чемпионство в РПЛ у букмекеров. «Локомотив» поднялся в топ-3, на титул «Динамо» дают лишь 3%
10

«Зенит» – фаворит на чемпионство в РПЛ у букмекеров. «Локомотив» поднялся в топ-3, на титул «Динамо» дают лишь 3%

Букмекеры обновили котировки на итоги чемпионата России.

Главным претендентом на чемпионство остается «Зенит». На титул команды Сергея Семака дают коэффициент 2.30, что соответствует вероятности в 43%.

«Локомотив» поднялся в топ-3 фаворитов Мир РПЛ у букмекеров. «Железнодорожники» делят 2-е и 3-е место с «Краснодаром» с коэффициентом 4.90 на титул.

ЦСКА после поражения от «Локо» (0:3) в 12-м туре опустился с 2-го на 4-е место – на трофей армейцев дают 7.20.

Коэффициент на титул «Динамо» вырос с 9.00 до 30.00 с начала сезона. Вероятность чемпионства – около 3%.

Победитель РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 2.30

2-3. «Краснодар» – 4.90

2-3. «Локомотив» – 4.90

4. ЦСКА – 7.20

5. «Спартак» – 13.00

6. «Динамо» – 30.00

7. «Балтика» – 40.00

8-9. «Рубин» – 500.00

8-9. «Ахмат» – 500.00

Остальные – от 1000.00

Новые расклады на титул в РПЛ: «Зенит» – все еще фаворит, но «Локо» – впервые главный конкурент рядом с «Краснодаром»

Опубликовал: Кирилл Михайлов
