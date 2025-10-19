«Динамо» спаслось на 93-й минуте матча с «Ахматом» – 2:2. В лайве на ничью давали коэффициент 6.30.
Московское «Динамо» дома сыграло вничью с «Ахматом» в 12-м туре Мир РПЛ (2:2).
Команды обменялись голами в 1-м тайме. На 88-й минуте «Ахмат» вышел вперед, «Динамо» спаслось на 93-й.
В прематче «Динамо» котировалось фаворитом, на ничью букмекеры давали 3.90. В лайве перед вторым голом москвичей коэффициент на ничью достигал 6.30.
«Динамо» не проигрывает «Ахмату» 5 матчей подряд.
Только «Локо» забивает в каждом матче РПЛ. Атакующий феномен
